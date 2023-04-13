Выпуск электрокроссовера E-Neva могут наладить на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Производство разработанного концерном «Алмаз-Антей» электрокроссовера E-Neva может начаться в 2026 году на автозаводе Toyota в Санкт-Петербурге, который перешел в госсобственность после ухода японского автоконцерна из страны. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, добавив, что до этого времени на предприятии может налажен выпуск автомобилей других производителей.

Напомним, петербургский завод Toyota перешел под контроль подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ» в марте 2023 года, пишет агентство «Интерфакс». Подробностей сделки не сообщалось. Мощности этого предприятия в Санкт-Петербурге позволяют выпускать до 100 тыс. автомобилей. За всю историю существования завода в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

Напомним, электромобиль E-Neva разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном «Алмаз-Антей» в августе 2021 года. Это кроссовер длиной 4,5 метра, который будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 364 кВт. Благодаря высокому крутящему моменту (824 Нм) электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость – 197 км/ч. Электрокроссовер будет оснащен батареей LiNMC емкостью 88 кВт-ч и системой рекуперации энергии.

Просторный салон (объем багажника 610 л) оснащен современной мультимедийной системой, включающей цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный экран диагональю 15 дюймов. Предусмотрены системы помощи водителю и интеграция со смартфоном. Дизайн автомобиля объединяет современные стилистические тенденции и классические формы внедорожника.

Фото: «РИА Новости» / Алексей Даничев