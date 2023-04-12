«АВТОСТАТ» приглашает активней знакомиться с новинками авторынка

Средняя цена на новый автомобиль в России в 2023 году (судя по первым месяцам года) уже превысила 2,5 млн рублей, с пробегом – близка к 1 млн рублей. Конечно, свою роль в этом играет и ситуация с дефицитом некоторых марок, и накручивание цен отдельными дилерами, но дело не только в этом. Современные автомобили обладают не только более мощными и более современными двигателями, но и большим набором умных опций, связанных с комфортом и безопасностью.

В рамках форума «FinAuto-2023», который состоится в Москве 20 апреля, «АВТОСТАТ» запланировал провести еще и автомобильную выставку, где участники смогут познакомиться с некоторыми новинками, которые только-только пришли на наш рынок или появятся на нем в ближайшие месяцы. Мы уже сообщали о том, что здесь фактически пройдет премьерный показ нового электрокроссовера Evolute I-Sky. На данный момент уже известно, что в товарищах у новинки будет целый ряд интересных автомобилей разных брендов.

Конечно, это будет среднеразмерный кроссовер Geely Mоnjaro, официальные продажи которого стартовали всего неделю назад и Kaiyi E5, который только начал поступать в дилерские центры. Организаторы обещают показать здесь один из самых мощных в мире серийно выпускаемых пикапов – RAM 1500 Crew Cab TRX (мощность 6,2-литрового двигателя – 702 л.с.), он разработан для эксплуатации в самых суровых условиях, но разгоняется при этом до «сотни» всего за 4,5 секунды. Еще один любопытный пикап увидим в промежутках между выступлениями спикеров форума – Ford F-150 Raptor XIV, у него топливный бак на 136 литров, а трансмиссия позволяет буксировать прицепы массой до 3719 кг.

Уже известно, что на выставку привезут большой семейный кроссовер LiXiang L9 с подключаемым гибридным силовым агрегатом. В чисто электрическом режиме L9 способен проехать до 215 км, запас хода на полном баке – 1315 км. И это далеко не все интересности. Вы увидите Lynk&Co 09 и Lynk&Co 05, Volkswagen Touareg R-line, Toyota Avalon и некоторые другие модели.

До форума чуть больше недели, список автомобильного вернисажа еще будет пополняться, а пока можно познакомиться с новинками рынка в виртуальном формате, зайдя по ссылке. Возможен, конечно, вариант и покруче – зарегистрироваться для очного участия в форуме и 20 апреля увидеть все это великолепие инженерной мысли и автомобилестроения вживую.