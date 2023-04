Представлен обновленный кроссовер BAIC X7, который появится в России

Китайский автоконцерн BAIC представил обновленный кроссовер X7, который поступит в продажу на китайском рынке 16 апреля. До конца этого года новинка появится и в нашей стране.

Как пишет портал Autonews.ru, от дорестайлингового варианта новый X7 отличается большой решеткой радиатора и новой оптикой. Изменился и задний бампер, а количество патрубков выхлопной системы увеличилось с двух до четырех. А вот салон кроссовера остался прежним. Габариты BAIC X7 следующие: 4755 мм в длину, 1892 мм в ширину и 1715 мм в высоту. Колесная база равна 2800 мм.

Техническая часть автомобиля изменений не претерпела. Под его капотом по-прежнему установлен безальтернативный 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калининградский завод «Автотор» начал производство кроссовера BAIC X35 и седана U5 plus, которые поступят в продажу во втором квартале 2023 года по цене от 1,7 млн рублей. Следующей новинкой BAIC станет рамный внедорожник BJ40 Plus стоимостью 3 млн 759 тыс. 900 рублей. До конца года 2023 года у российских дилеров BAIC также появятся кроссоверы X7 и X55, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus. В целом по итогам 2023 года на «Автоторе» планируется выпустить до 30 тыс. автомобилей BAIC.

«Широкий модельный ряд бренда BAIC, большое количество различных опций даже в базовых комплектациях, адекватное ценообразование, безусловно, заинтересуют российских покупателей. Особенно с учетом того, что автомобили бренда будут представлены сразу в нескольких сегментах, что позволит сократить дефицит машин в кузовах «седан» и «лифтбек», а также, возможно, положительно отразится на удержании цен в этих сегментах за счет роста конкуренции», – комментирует руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

Фото: autohome.com.cn