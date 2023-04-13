Представлен рамный внедорожник Tank 400, который может появиться в России

В Китае представлена серийная версия среднеразмерного внедорожника Tank 400. Стоимость новинки будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится в ближайшее время.

Как пишет портал Autonews.ru, внешне Tank 400 напоминает уменьшенную версию флагманского Tank 700. От него «четырехсотый» отличается меньшими размерами, иной светотехникой, бамперами и решеткой радиатора. Габариты Tank 400 следующие: 4985 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1905 мм в высоту. Колесная база равна 2850 мм. Внедорожник оснащен 18-дюймовыми колесными дисками.

Под капотом Tank 400 установлен форсированный 2-литровый турбодвигатель мощностью 252 л.с. Примерно такой же силовой агрегат устанавливается на младший Tank 300, однако там он выдает 227 л.с. Другие технические характеристики для Tank 400 не приводятся.

На данный момент модельный ряд Tank в России и Китае состоит из двух внедорожников: Tank 300 и Tank 500. В скором времени на китайский рынок также выйдут Tank 400 и Tank 700, которые могут появиться и в России.

В 2022 году продажи Tank выросли на 46,% по сравнению с прошлым годом, превысив отметку в 120 тыс. автомобилей. В рамках стратегии перехода к автомобилям на альтернативных источниках энергии Tank запустил модели Tank 300 HEV и Tank 500 HEV/PHEV.

Фото: Tank