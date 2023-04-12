АВТОВАЗ показал новый кроссовер LADA X-cross 5

АВТОВАЗ в рамках проходящей сегодня в Сочи дилерской конференции продемонстрировал ее участникам новый кроссовер LADA X-cross 5. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», производство этой модели начнется на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в июне 2023 года. Внешний вид LADA X-cross 5 схож с кроссовером FAW Bestune T77. До конца года модельный ряд предприятия пополнят еще один кроссовер и седан.

Напомним, в феврале 2023 года АВТОВАЗ приобрел 99-процентную долю в уставном капитале «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» по цене 1 евро. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ. В настоящее время осуществляется оформление документов и получение необходимых согласований для переименования производственной площадки в «LADA – Санкт-Петербург».

Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, по итогам 2023 года компания рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В 2025 – 2027 годах производство на предприятии может составить до 50 – 70 тыс. машин в год при наличии позитивного тренда на рынке.

Фото: «Фонтанка.ру»