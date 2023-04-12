АВТОВАЗ начал продажи хоккейной спецверсии LADA Niva Travel KHL

АВТОВАЗ начал продажи LADA Niva Travel KHL – специальной серии внедорожника для любителей хоккея, которая стала наиболее оснащенной версией этой модели. Стоимость новинки изменилась незначительно по сравнению с комплектацией Luxe, оснащенной off-road пакетом (+25 тыс. руб.), и составляет от 1 млн 292 тыс. 500 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

LADA Niva Travel KHL создана на базе максимальной комплектации Luxe и отличается символикой «Лиги» на стойке и порогах кузова, а также эксклюзивным набором аксессуаров. Дополнительное оснащение включает коврики салона и багажника, сумку-органайзер для расположения в левой или правой нишах багажника. Для болельщиков, предпочитающих активный отдых, предусмотрены фартук ковра багажника, которым можно прикрыть бампер автомобиля при погрузке или разгрузке, а также рюкзак и термокружка с логотипами специальной серии.

В оснащение LADA NIVA Travel KHL входят подогрев сидений и ветрового стекла, камера заднего вида с омывателем, кондиционер, мультимедийная система, парктроник, и др. Специальная серия также включает Off-road пакет, состоящий из шноркеля, легкосплавных дисков цвета «антрацит» с внедорожными A/T шинами.

LADA Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

По итогам первого квартала 2023 года в России было продано 10449 автомобилей LADA Niva Travel, что на 69% больше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате эта модель стала лидером в сегменте SUV на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ