FAW объявил российские цены на лифтбек В70 и кроссовер Т55

Китайская компания FAW объявила комплектации и стоимость лифтбека B70 и кроссовера Т55 в России, которые уже появляются у российских дилеров. Лифтбек FAW Bestune B70 предлагается в четырех комплектациях по цене от 2 млн 328 тыс. рублей. Кроссовер FAW Bestune T55 доступен в двух уровнях оснащения, а его стоимость составляет от 2 млн 289 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Лифтбек D-класса FAW Bestune B70 нового поколения появился на китайском рынке в ноябре 2020 года. Габариты модели (длина, ширина, высота) – 4810 х 1840 х 1455 мм, колесная база равна 2800 мм.
Автомобиль с передним приводом комплектуется на выбор турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 124 л.с. или 2-литровым мотором 160 л.с. соответственно. В первом случае максимальная скорость составляет 200 км/ч, средний расход топлива – 6,4 л на 100 км/ч. Во втором случае – 230 км/ч и 7 л соответственно. Силовые агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и с 7-ступенчатой роботизированной с двумя сцеплениями (DCT).
Уже базовая комплектация FAW Bestune B70 включает такие опции, как светодиодные фары, кожаная обивка салона, двухзонный климат-контроль, 12,3-дюймовый центральный экран, система бесключевого доступа, круиз-контроль, система слежения за давлением в шинах и др.
Кроссовер С-класса FAW Bestune T55 был представлен на рынке Китая в марте 2021 года. Автомобиль, который по размерам чуть меньше продаваемого сейчас кроссовера Bestune T77, займет место уходящей с российского рынка модели FAW Bestune X40. Габариты (длина, ширина, высота) – 4437 х 1850 х 1625 мм, колесная база равна 2650 мм.
Автомобиль с передним приводом оснащается турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 124 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями (DCT). Максимальная скорость составляет 190 км/ч, средний расход топлива – 6,6 л на 100 км.
В базовой комплектации FAW Bestune T55 имеет кожаную обивку сидений, бесключевой доступ и оснащен светодиодными фарами, 12,3-дюймовым центральным экраном, климат-контролем, парковочными датчиками, ассистентом движения в пробке. Опционально предлагаются система предупреждения о лобовом столкновении, панорамное изображение с камер и другие технологичные опции.
Как заявил директор по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергей Ворновский, компания ставит перед собой цель выйти на уровень продаж в 6 тыс. автомобилей в год, а также планирует вывести на российский рынок еще несколько новых моделей.
Фото: FAW