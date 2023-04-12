Кроссовер «Москвич 3» получит новую комплектацию «комфорт»

Компактный кроссовер «Москвич 3» в ближайшее время поступит в продажу в новой комплектации «комфорт», в которую войдут подогрев сидений, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, электропривод складывания боковых зеркал, а также дополнительные системы помощи водителю. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» сообщил гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин.

В моторную гамму переднеприводного кроссовера «Москвич 3» вошли бензиновый 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с., а также 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 л.с. Оба агрегата предлагаются на выбор покупателей в сочетании либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с вариатором.

Напомним, в настоящее время стоимость кроссовера «Москвич 3» составляет от 1 млн 970 тыс. рублей за версию с механической коробкой передач и 2 млн 035 тыс. – за версию на «автомате». Электромобиль «Москвич 3е» можно приобрести за 3,5 млн рублей.

По словам Д.Пронина, уже до конца апреля автомобили «Москвич» могут войти в программу льготного автокредитования, что, безусловно, положительным образом скажется на их цене.

Фото: «Москвич»