Пикап Great Wall Wingle 7 покинул российский рынок

В России завершены продажи пикапа Great Wall Wingle 7. Информация об этой модели исчезла с официального сайта Haval в России, обнаружили эксперты сайта «Цена Авто».

Напомним, пикап Great Wall Wingle 7 появился на российском рынке в октябре 2020 года. Модель предлагалась в единственной комплектации Comfort, стоимость которой в последнее время составляла 2 млн 799 тыс. рублей.

Пятиместный пикап с двухрядной кабиной оснащался дизельным турбированным двигателем объемом 2 л и мощностью 143 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также системой полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner и понижающей передачей, оборудованной принудительной блокировкой заднего дифференциала. Вместительность пикапа GWM Wingle 7 достигалась благодаря внушительному размеру грузовой платформы: длина – 1680 мм, ширина – 1460 мм, высота – 480 мм.

Экстерьер пикапа GWM Wingle 7 отличали 16-дюймовые алюминиевые колесные диски, массивная хромированная решетка радиатора и светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в нижний бампер. Зеркала заднего вида оборудованы электроприводом и обогревом. Особое внимание уделено защитным покрытиям автомобиля, в число которых входят усиленное антикоррозийное покрытие днища, противоскользящее и антивандальное напыление грузового отсека, а также защитное внутреннее покрытие кузова (пола, бортов, колесных арок).

Что касается интерьера пикапа GWM Wingle 7, многофункциональный руль имеет кожаную отделку, на нем расположены кнопки управления мультимедийной системой, Bluetooth и круиз-контролем. В автомобиле есть возможность механической регулировки сидений водителя по высоте в 6 направлениях и пассажира в 4 направлениях.

По итогам 2022 года в России было продано 562 пикапа GWM Wingle 7, за первый квартал 2023-го – 377 машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Great Wall