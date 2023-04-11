За 2022 год «Тандэм Трэк» перевезла более 10000 автомобилей

Ситуация на авторынке России сегодня такова, что старые логистические маршруты по доставке автомобилей дилерам уже не работают, а новые только начинают создаваться. И раз уж они новые, на них нельзя положиться на все 100%. Потому что изменились условия пересечения границ, периодически меняются таможенные условия, а в результате не все перевозчики могут свободно передвигаться по запрашиваемым маршрутам. При этом для заказчиков (автодилеров и дистрибьютеров) по-прежнему важно, чтобы при перевозке автомобилей соблюдались сроки доставки, документы на перевозимые грузы были оформлены грамотно, а сам перевозчик гарантировал не только сохранность груза и его страхование, но и имел возможности для международных перевозок, знал их особенности.

Компании «Тандэм Трэк», несмотря на все сложности в автобизнесе в целом и в международных перевозках грузов в частности - удалось сохранить высокий уровень мобильности, который позволяет обслуживать разнонаправленные потоки логистики по доставке авто. За 2022 год автовозы компании успешно перевезли более 10000 автомобилей - благодаря созданной сети логистических терминалов, которые расположены в Москве (на 100 авто) и Новосибирске (на 100 авто), Краснодаре (на 50 авто) и Санкт-Петербурге (на 100 авто), а также во Владивостоке. Кроме того, в арсенале компании - собственный парк автовозов и экспедирование аккредитованных подрядчиков. Высокий уровень автоматизации дает возможность работать с малыми и большими объемами перевозки автомобилей, а наличие лицензии международного перевозчика позволяет включать СНГ в свои маршруты.

Направления между терминалами закольцованы и работают в непрерывном режиме: «Новосибирск - Владивосток - Новосибирск», «Новосибирск - Астана - Москва - Новосибирск», «Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар - (Москва) - Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар». Но и этим возможности «Тандэм Трэк» не ограничиваются: в зону ее логистики сегодня входит целый ряд других, стратегически важных для автобизнеса направлений - Ереван, Астрахань, Калининград, Крым, Уренгой, Мурманск, Якутия.

Опираясь на все эти возможности компании «Тандэм Трэк» и предложенные ею маршруты, дилеры и дистрибьюторы, которые занимаются продажами автомобилей, планируя очередную поставку машин, могут рассчитывать на взаимовыгодное партнерство. Благодаря автоматизации процессов и специально разработанному программному обеспечению, все заявки B2B-клиентов обрабатываются быстро, а перевозки осуществляются ритмично в оговоренные сроки.

Фото: Тандэм Трэк