В России представлен новый седан OMODA S5

Бренд OMODA представил свою вторую модель для российского рынка – седан OMODA S5. Стоимость новинки будет объявлена ближе к старту продаж, который ожидается в ближайшие месяцы.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, внешний вид седана OMODA S5 отличает решетка радиатора Star Diamond с ромбами градиентной формы, создающими визуальный эффект трехмерности. В сочетании с динамической светодиодной оптикой спортивный характер дополняют острые грани кузовных панелей и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Интерьер автомобиля выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой.

Седан OMODA S5 построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X. Длина автомобиля составляет 4644 мм, а колесная база равна 2650 мм. Спереди установлена независимая подвеска, типа McPherson, сзади – полузависимая, пружинная с гидрателескопическими амортизаторами.