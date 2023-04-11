Названы цены на новый пикап GWM Poer KingKong в России

Компания Great Wall объявила комплектации и цены на новый пикап GWM Poer KingKong, который поступит в продажу с 25 апреля 2023 года. Новинка будет доступна в двух комплектациях – Comfort и Elite – стоимостью 2 млн 799 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль предлагается в двух исполнениях: с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. (360 Нм) и тяговитым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. (400 Нм). В обоих вариантах модель оснащена 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с пониженной передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Пятиместный GWM Poer KingKong с двойной кабиной является самым длинным и вместительным пикапом в линейке бренда. Его габариты составляют 5641 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1815 мм в высоту при колесной базе 3410 мм. Длина грузового отсека достигает 1,8 м, а максимальная грузоподъемность – 975 кг. Автомобиль оборудован мощной дугой безопасности, которая защищает кабину от повреждений.



Новый пикап оснащен расширенным набором функциональных помощников, среди которых – камеры кругового обзора, система экстренного торможения и предотвращение опрокидывания, 10-дюймовый мультимедийный дисплей, полноценная розетка 220 Вт, датчики света и дождя, противотуманные фары с функцией автоматического освещения сектора поворота и др. Модель будет доступна в двух комплектациях и шести цветах кузова.

Стоит также отметить, что GWM Poer KingKong прошел зимнюю адаптацию: кузов имеет специальную антикоррозийную обработку, устойчивую к воздействиям агрессивных условий окружающей среды, а «Теплый пакет» совмещает в себе обогрев руля и зеркал, передних сидений и зоны покоя стеклоочистителей, заднего стекла.

Фото: GWM