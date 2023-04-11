FAW представил новый кроссовер Besturn T90

Китайский автопроизводитель FAW показал новый среднеразмерный кроссовер Besturn T90, публичная премьера которого состоится на предстоящем автосалоне в Шанхае.

Как пишет «Российская газета», новинка создана на новой платформе А2, о конструктиве которой информации пока нет. Габаритная длина FAW Besturn T90 составляет 4718 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм. Колесная база равна 2772 мм. Таким образом, он почти сопоставим с Hyundai Santa Fe, который чуть длиннее, но при этом уступает 12 мм по колесной базе.

Внешний вид Besturn T90 выполнен в новой дизайнерской идеологии FAW, которая характеризуется «силой, чистотой и утонченностью». Что касается интерьера, приборная панель компактна, но отображение информации доступно через проекционный дисплей, а мультимедиа имеет вертикальную ориентацию и не оставила места для аналоговых клавиш на центральной консоли.