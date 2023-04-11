FAW представил новый кроссовер Besturn T90 | АВТОСТАТ

FAW представил новый кроссовер Besturn T90

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Китайский автопроизводитель FAW показал новый среднеразмерный кроссовер Besturn T90, публичная премьера которого состоится на предстоящем автосалоне в Шанхае.

Как пишет «Российская газета», новинка создана на новой платформе А2, о конструктиве которой информации пока нет. Габаритная длина FAW Besturn T90 составляет 4718 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм. Колесная база равна 2772 мм. Таким образом, он почти сопоставим с Hyundai Santa Fe, который чуть длиннее, но при этом уступает 12 мм по колесной базе.

Внешний вид Besturn T90 выполнен в новой дизайнерской идеологии FAW, которая характеризуется «силой, чистотой и утонченностью». Что касается интерьера, приборная панель компактна, но отображение информации доступно через проекционный дисплей, а мультимедиа имеет вертикальную ориентацию и не оставила места для аналоговых клавиш на центральной консоли.

 

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Моторная гамма FAW Besturn T90 будет включать две турбированные «четверки» объемом 1,5 л (169 л.с.) и 2,0 л (252 л.с.), который работают в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» Aisin.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания FAW выводит на российский рынок две новых модели – лифтбек D-класса В70 и кроссовер С-класса Bestune T55. Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в середине апреля 2023 года. На сегодняшний день в России можно купить только одну модель FAW – кроссовер Bestune T77.

Как заявил директор по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергей Ворновский, компания ставит перед собой цель выйти на уровень продаж в 6 тыс. автомобилей в год, а также планирует вывести на российский рынок еще несколько новых моделей.

Фото: www.autohome.com.cn

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкитайские автомобиликроссоверыfaw

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