ГАЗ подал второй иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей

Горьковский автозавод подал к автоконцерну Volkswagen второй иск в Арбитражном суде Нижегородской области – на этот раз с требованиями в размере 28,4 млрд рублей. Его подробности, помимо суммы требований, в карточке дела не приводятся. В пресс-службах ГАЗа и российского представительства Volkswagen ситуацию не комментируют, пишет агентство «Интерфакс».

Первый крупный иск ГАЗа к Volkswagen был подан в Арбитражный суд Нижегородской области в середине марта. Заявление содержало требования о взыскании с германского концерна, контрактная сборка моделей которого до весны 2022 года велась на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, убытков в размере 15,6 млрд рублей. ГАЗ также требовал признать расторжение договора о контрактной сборке недействительным. Однако в начале апреля суд частично снял арест с российской недвижимости и оборудования Volkswagen, включая завод в Калуге. В ходе рассмотрения иска стало известно о выплатах, которые Volkswagen и так осуществлял ГАЗу после прекращения контрактной сборки. Стоимость активов российской дочки в Volkswagen оценивают в 47,5 млрд рублей, что считают несоразмерным сумме исковых требований. Формально снятие обеспечительных мер открывает для Volkswagen возможность продажи своего завода в Калуге. Наиболее вероятным покупателем называется дилерский холдинг «Авилон», однако официальных комментариев о готовящейся сделке ее потенциальные стороны не давали.

Напомним, в марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Volkswagen и Skoda в нашу страну были остановлены, а в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе. В последнее время на заводе в Нижнем Новгороде производились лифтбек Skoda Octavia, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также Volkswagen Taos.

Фото: Volkswagen