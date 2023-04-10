В России появился штраф за мойку автомобиля на даче

Российским автомобилистам рассказали о новом правиле, нарушение которого грозит крупным штрафом.

Как сообщает портал Primpress.ru, многие водители ради экономии предпочитают услугам автомойки приводить свой автомобиль в порядок самостоятельно. Зачастую для этих целей граждане выбирают место на территории своего дачного участка, однако теперь за такое действие положен штраф. Сумма составит от трех до пяти тысяч рублей, если процесс будет происходить на территории садововодческого некоммерческого товарищества (СНТ). То же самое будет касаться и процесса ремонта автомобиля на даче. Если в результате мойки или ремонта автомобиля произошло загрязнение почвы, размер взыскания может быть увеличен до 10 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Росстандарт утвердил стандарт для устройств защиты от нетрезвых водителей, который вступил в действие с 1 апреля 2023 года. Стандарт распространяется на системы контроля состояния водителя, предназначенные для установки на транспортные средства, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, в том числе, специально предназначенные для перевозки детей (категории М1, М2, М3), и на автомобили, используемые для перевозки опасных, специальных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора (категории N1, N2, N3). Как отмечается, внедрение нового стандарта позволит обеспечить создание механизмов контроля за состоянием водителя в целях пресечения возможности управления транспортными средствами людьми в состоянии алкогольного опьянения, что в свою очередь будет способствовать повышению уровня безопасности дорожного движения и обеспечению снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

Фото: АВТОСТАТ

