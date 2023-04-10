Дилеры привели в Россию кроссоверы Geely Icon за 2,3 млн рублей

Geely Icon – компактный кроссовер, который выпускается в Китае с 2020 года и по габаритам сравним с Geely Coolray. Для заказа доступны автомобили с 1,5-литровым двигателем мощностью 177 л.с. который работает в сочетании с роботизированной трансмиссией и передним приводом.

Российские дилеры начали продажи нового китайского кроссовера Geely Icon, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 2,3 млн рублей, пишет « Газета.Ru ».

В салоне кроссовера установлены цифровая приборная панель и центральный дисплей (по 10,25 дюйма), а также сенсорный блок управления климат-контролем. В оснащение модели, помимо прочего, входят светодиодная оптика, панорамный люк, парктроники, камеры кругового обзора и прочие опции.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Geely начали официальные продажи нового среднеразмерного кроссовера Geely Mоnjaro. Новинка предлагается в трех комплектациях – Luxury (от 4 млн 499 тыс. 990 руб.), Flagship (4 млн 699 тыс. 990 руб.) и Exclusive (4 млн 799 тыс. 990 руб.). . С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Фото: Geely