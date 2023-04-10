В России появились новые кроссоверы Skoda Kamiq за 3,15 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию новые кроссоверы Skoda Kamiq. Официально в нашу страну эта модель не поставляется. Автомобили 2023 года выпуска доступны в единственной комплектации Style по цене 3 млн 150 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом доступных российским покупателям Skoda Kamiq установлен 1,6-литровый двигатель TSI мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-диапозоанным «автоматом» и передним приводом.

В оснащение Skoda Kamiq, помимо прочего, входят круиз-контроль, задние датчики парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, комбинированная обивка сиденья с электроприводом водительского сидения, многофункциональное рулевое колесо, светодиодные фары, климат-контроль, обогрев передних сидений, камера заднего вида, система Smart link + (Android Auto, Apple CarPlay).