В России появились новые кроссоверы Skoda Kamiq за 3,15 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию новые кроссоверы Skoda Kamiq. Официально в нашу страну эта модель не поставляется. Автомобили 2023 года выпуска доступны в единственной комплектации Style по цене 3 млн 150 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом доступных российским покупателям Skoda Kamiq установлен 1,6-литровый двигатель TSI мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-диапозоанным «автоматом» и передним приводом.
В оснащение Skoda Kamiq, помимо прочего, входят круиз-контроль, задние датчики парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, комбинированная обивка сиденья с электроприводом водительского сидения, многофункциональное рулевое колесо, светодиодные фары, климат-контроль, обогрев передних сидений, камера заднего вида, система Smart link + (Android Auto, Apple CarPlay).
Напомним, кроссовер Skoda Kamiq создан на платформе MQB-A0, имеет полузависимую заднюю подвеску и только передний привод. Внешний вид автомобиля отличает широкая решетка радиатора, спойлер, C-образные фонари, диффузор, а также светодиодные фары с расположенными в верхней части дневными ходовыми огнями и интегрированными динамическими указателями поворота.
Габаритные размеры Kamiq составляют 4241 мм в длину, 1793 мм в ширину и 1531 мм в высоту. Колесная база равна 2651 мм, благодаря чему запас свободного пространства для ног задних пассажиров достигает 73 мм. Сложив спинки задних сидений, объем багажника можно увеличить с 400 л до 1395 л.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из российских дилеров привез из Китая новые кроссоверы Skoda Karoq. Стоимость модели составляет 3 млн 390 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен двигатель 1,4 TSI мощностью 150 л.с., который работает с 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.
Фото: Skoda