Белорусский авторынок в марте 2023 года вырос на 27%

Белорусский авторынок в марте составил 1 202 машины, что на 27% выше показателя за предыдущий месяц. По итогам первого квартала 2023 года в республике было продано 2 903 новых легковых автомобиля – на 80% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА). Безусловным рекордсменом продаж остается Geely, чья рыночная доля составила 72%.

Как отмечают в БАА, положительным фактором является появление на белорусском рынке новых брендов и моделей автомобилей. Тем не менее, всё еще сохраняется ситуация превышения покупательского спроса над предложением. Поэтому во втором квартале белорусским автодилерам необходимо увеличить объем предложения новых автомобилей, что позволит сбалансировать конъюнктуру рынка. Так, завод «БелДжи» планирует во втором квартале увеличить поставки автомобилей в дилерскую сеть, вывести на рынок новую модель кроссовера Geely, а также заниматься подготовкой производства автомобиля под собственным брендом.

Кроме того, по данным УП «БАА-Консалт» (дочернее предприятие БАА), за январь-март 2023 года на рынке Беларуси реализовано не менее 250 новых легковых автомобилей преимущественно премиум-сегмента (таких как BMW, Lexus, Land Rover, Toyota и Mercedes-Benz), которые были ввезены в республику иными юридическими, а также физическими лицами с использованием законодательных льгот.

Фото: geely.by