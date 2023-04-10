Обновленный кроссовер Volkswagen Tuyue появится в России

Компания Volkswagen официально представила в Китае новую версию кроссовера Tuyue. В Россию новинка будет поставляться по схеме параллельного импорта, а цена, ориентировочно, составит от 2,7 млн рублей, пишет издание «За рулем».

Что касается особенностей дизайна, фары кажутся частью решетки радиатора, ниже расположены два воздухозаборника. Автомобиль будет предлагаться в двух вариантах отделки – Haoyue Silver (с хромом) и Cool Moon Black (с черными вставками и элементами).

Длина, ширина и высота нового Volkswagen Tuyue составляют 4458, 1841 и 1632 мм соответственно, а колесная база достигает 2680 мм. В салоне кроссовера установлен 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с интеллектуальным помощником IQ.Drive.

Volkswagen Tuyue оснащен турбированными двигателями 1.5Т и 2.0Т. Первый имеет мощность 160 л.с. и крутящий момент 250 Нм. Он может работать на бензине Аи-92. В паре с ним устанавливается 7-ступенчатый робот DSG. Двигатель 2.0T имеет мощность 186 л.с. и крутящий момент 320 Нм.

Фото: autohome.com.cn