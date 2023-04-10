Great Wall обновил флагманский кроссовер суббренда Wey

Китайский автоконцерн Great Wall представил обновленный премиальный кроссовер Wey Mocha. Автомобиль отличают полностью новая двухэтажная светотехника спереди и сзади, а также новая решетка радиатора и другой передний бампер. Кроме того, Wey Mocha получил два лидара, встроенных в бампер. Благодаря этому автомобиль может оснащаться продвинутой системой автопилота, пишет портал Autonews.ru .

Габариты Wey Mocha составляют 4881 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1690 мм в высоту. Колесная база равна 2915 мм. Характеристики силовой установки пока не раскрываются. Однако известно, что она будет гибридной. Дорестайлинговый Wey Mocha может оснащаться как бензиновыми двигателями, так и гибридной установкой. Цена на модель начинается от 192,8 тыс. юаней (2,2 млн рублей по текущему курсу.).

Напомним, Wey Mocha является флагманским кроссовером так называемой «кофейной» линейки премиального бренда Wey. Помимо него, в семейство входят кроссоверы Latte и Macchiato.

Фото: Wey