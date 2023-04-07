Сколько легковых автомобилей было произведено в 1 квартале 2023 года?

За три месяца нынешнего года на автозаводах, расположенных в странах ЕАЭС, было собрано в общей сложности 104,5 тыс. легковых машин, предназначенных для российского рынка. И это на 30,5% меньше, чем в 1 квартале 2022-го. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года».

Что касается прошлого месяца, то в марте объем производства составил 34,8 тыс. легковых машин. Это меньше, чем в феврале (40 тыс. шт.). Больше всего было собрано автомобилей LADA (18,4 тыс. шт.), а доля АВТОВАЗа в общем объеме составила 52,8%. Эксперты отметили, что у АВТОВАЗа появились проблемы с поставками компонентов, из-за чего он уже снизил объемы сборки и объявил о переносе корпоративного отпуска. За это время руководство предприятия надеется решить ситуацию с поставками комплектующих.

ТОП-3 производителей остается прежним: на втором месте по объемам производства находится «Хавейл Мотор» (5,5 тыс. шт.), на третьем – «БелДжи» (4,4 тыс. шт.). Что касается остальных, то исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов отдельно остановился на производстве автомобилей Kaiyi в Калининграде, отметив, что объемы сборки там наращиваются: в марте произведено уже 1,5 тысячи единиц. Кроме того, на заводе «Москвич» за март собрано 1,7 тыс. машин, а на «Автоторе» с апреля началась сборка автомобили BAIC. Таким образом, «группа преследователей АВТОВАЗа» увеличивает объемы.

«Думаю, что в течение года еще ряд китайских марок организует свое производство в России и полагаю, что производство будет занимать все большие объемы и большую долю в рынке...», - завершил свой комментарий эксперт.

Другие интересные факты о производстве, импорте, продажах и многом другом можно узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ