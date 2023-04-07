Импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос вдвое, подержанных – втрое

Импорт автомобилей в нашу страну продолжает расти. Об этом рассказали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе прошедшего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года».

Так, за 1 квартал 2023 года в Россию было ввезено 86,5 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 97,8%. Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов также сравнил показатели февраля и марта 2023 года. Они отличаются довольно сильно: в первый весенний месяц импортировано 37,2 тыс. новых легковых машин, что на 13,3 тыс. больше, чем в феврале. Кроме того, это самый высокий ежемесячный показатель за последние три года.

Легковых автомобилей с пробегом ввозится в Россию больше, чем новых. С января по март 2023 года в нашу страну их было импортировано 106,4 тыс. штук – на 188,3% больше, чем в 1 квартале прошлого года. При этом в марте ввезено 39,9 тыс. подержанных машин, что является рекордом за последние несколько лет.

Более подробно об этом и ситуации на рынке в целом вы можете узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ