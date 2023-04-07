Доля импортных автомобилей на российском рынке в марте достигла 44% | АВТОСТАТ

Доля импортных автомобилей на российском рынке в марте достигла 44%

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Доля импортных автомобилей на российском рынке в марте достигла 44%

Импорт транспортных средств в Россию в 2023 году
Все оперативные данные

Из почти 70 тысяч проданных в марте 2023 года новых легковых машин 44% пришлось на ввезенные из-за рубежа. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года».

Эксперты также отмечают, что сегодня этот показатель делится на официальный импорт (32%; фактически это поставки китайских автопроизводителей) и так называемый альтернативный (12%; сюда относят параллельный импорт и ввоз автомобилей физическими лицами). И если сравнивать его с уровнем годичной давности, то он вырос более чем вдвое – в марте 2022-го доля импортных автомобилей составляла 20% от общего объема реализации.

Доля продаж новых автомобилей российских брендов в марте тоже увеличилась: если год назад она была равна 23%, то теперь – 37%. А вот рыночная доля иномарок локальной сборки за это время сократилась ровно в 3 раза – с 57% до 19%. Напомним, что большинство иностранных компаний свернули производство на территории России в связи геополитической ситуацией.

Больше информации о текущей ситуации вы получите после просмотра видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года», которая доступна здесь.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

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