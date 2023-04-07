Хоккейная спецверсия внедорожника LADA Niva Travel скоро поступит в продажу

В апреле нынешнего года в официальных дилерских центрах LADA будет доступен внедорожник Niva Travel в специальной версии KHL, сообщает PR-дирекция АО «АВТОВАЗ».

Напомним, что новая спецверсия для любителей хоккея анонсирована в рамках партнерства АВТОВАЗа и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), которое они заключили на сезон 2022/2023. От стандартной версии внедорожник LADA Niva Travel KHL отличают символика КХЛ на стойке и порогах кузова и наличие ряда специальных аксессуаров.

Хоккейная спецверсия создана на базе максимальной комплектации Luxe, куда входят подогрев сидений и ветрового стекла, камера заднего вида с омывателем, кондиционер, мультимедийная система, парктроник и др. Она также включает Off-road пакет, состоящий из шноркеля, легкосплавных дисков цвета «антрацит» с внедорожными A/T шинами.

Помимо этого, в наборе аксессуаров автомобиля LADA Niva Travel KHL присутствуют коврики салона и багажника, сумка-органайзер для расположения в левой или правой нишах багажника. А для болельщиков, предпочитающих активный отдых, предусмотрены фартук ковра багажника, которым можно прикрыть бампер автомобиля при погрузке или разгрузке, а также рюкзак и термокружка с логотипами спецверсии.

По итогам 1 квартала 2023 года в России было реализовано 10 449 внедорожников LADA Niva Travel (+68,9% к тому же периоду прошлого года), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. По этому показателю отечественная модель лидирует в сегменте SUV и занимает второе место в общем зачете, уступая только LADA Granta.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ