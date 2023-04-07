В 1 квартале было реализовано порядка 220 тысяч единиц автомобильной техники

С января по март 2023 года объем реализации новых автотранспортных средств в России составил 218,6 тыс. штук – на 31% меньше, чем за 3 месяца прошлого года. Такие данные* привели эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года».

Примерно 80% от этого количества пришлось на сегмент легковых машин. Так, по итогам 1 квартала в нашей стране было продано 171,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 35% меньше, чем за тот же период 2022 года. Отрицательная динамика коснулась и легкой коммерческой техники (LCV), объем реализации которой составил 16,4 тыс. единиц (-40%).

В других сегментах рынка автомобильной техники наблюдается рост. Если объем продаж новых автобусов в январе – марте 2023-го вырос на 10% (до 4,2 тыс. шт.), то грузовиков – на 21% (до 26,7 тыс. шт.).

Что еще произошло на российском авторынке в первый месяц весны? Об этом вы можете узнать в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года», трансляция которого доступна на канале Автостат ТВ.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ