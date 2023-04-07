О чем будут говорить спикеры на автомобильном форуме «АВТОНЕТ-2023»?

Автомобили благодаря новым опциям становятся все умнее, автомобильные технологии - более «зелеными», а городская среда - все больше адаптируется к использованию новых мобильных сервисов. 11 апреля в рамках Российской недели высоких технологий в «Экспоцентре» (г. Москва) будет проходить ежегодный международный Форум «АВТОНЕТ-2023», посвященный развитию инновационных транспортных технологий.

Среди заявленных тем - одна интереснее другой: «Полностью беспилотные автомобили (5-ый уровень), проблемы и перспективы», «Кибербезопасность на автотранспорте», «Особенности развития и эксплуатации электротранспорта в России», «Цифровые системы управления транспортной мобильностью в Умных городах будущего», «Реализация проекта «Умная дорога»», «Инновационные решения для безопасности подключенных автомобилей», «Возможности V2X для повышения безопасности движения». И это только малая часть докладов, которые прозвучат в эфире.

Выступая на этом форуме исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов расскажет об электромобилях под новым углом зрения. «Электромобили как новое средство мобильности» - так звучит обозначенная им тема. Эксперт приведет не только свежую статистику, связанную с ростом продаж электромобилей в России, но и прогноз специалистов по дальнейшему увеличению электропарка в стране. Он также планирует остановиться на возможностях зарядных сетей, которые сегодня помимо собственных функциональных обязанностей по заправке транспорта становятся источником информации. Чего боятся и чего хотят от растущей «электромобильности» потенциальные покупатели? У экспертов уже есть ответы и на эти вопросы.

В числе спикеров - представители Минпромторга и Центра испытаний НАМИ, Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта, Ситуационного центра ГКУ ЦОДД г. Москвы, ГК «Современные транспортные технологии», а также ряда профильных факультетов высших учебных заведений (например, Высшей школы урбанистики ВШЭ), представители компаний-поставщиков телематического оборудования

Участие в форуме бесплатное, однако количество мест организаторы ограничили. Пока еще возможно зарегистрироваться для участия, пройдя по ссылке.