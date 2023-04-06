В России начались продажи внедорожника Changan СS95 за 4 млн рублей

Российские дилеры Сhangan начали продажи полноразмерного кроссовера CS95. Стоимость новинки составляет 3 млн 999 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Длина Changan СS95 составляет 4949 мм, что позволяет отнести его к сегменту E-SUV. Экстерьер внедорожника отличает массивная вертикальная декоративная решетка спереди, а также ровный капот, переходящий в высокорасположенную среднюю линию кузова, которая «прочерчивает» практически ровный горизонт по всей длине автомобиля. Внешний облик дополняют светодиодная оптика и 19” колесные диски.
Под капотом Changan СS95 установлен безальтернативный 2-литровый турбодвигатель мощностью 220 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым классическим «автоматом» Aisin и интеллектуальной системой полного привода NexTrack от BorgWarner. Стоит отметить, что автоматическая коробка передач, помимо стандартных Eco/Norm/Sport, имеет дополнительный режим работы Snow для более уверенного движения по бездорожью.
Семиместный салон Changan СS95 отделан перфорированной кожей и имеет огромную панорамную крышу. Система комфортного доступа сдвинет сиденье водителя назад, максимально облегчая посадку и высадку из автомобиля. Само водительское сиденье может быть отрегулировано в 10 направлениях и синхронизировано с трехпозиционной памятью настроек водительского места. Кроме того, сиденья водителя и переднего пассажира оснащены системой массажа в спинках. Сиденья второго ряда имеют продольную регулировку и изменяемый угол наклона спинки, а также подстаканники и органайзер в центральном подлокотнике. Автомобиль оснащен трехзонным климат-контролем, при этом к услугам пассажиров задних рядов отдельная климатическая установка с независимым кондиционером.
В набор электронных ассистентов в области управления и безопасности. входят адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении, контроль рядности движения, мониторинг слепых зон, система предотвращения боковых столкновения и др.
Фото: Changan