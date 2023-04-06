В России начались продажи внедорожника Changan СS95 за 4 млн рублей

Российские дилеры Сhangan начали продажи полноразмерного кроссовера CS95. Стоимость новинки составляет 3 млн 999 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Длина Changan СS95 составляет 4949 мм, что позволяет отнести его к сегменту E-SUV. Экстерьер внедорожника отличает массивная вертикальная декоративная решетка спереди, а также ровный капот, переходящий в высокорасположенную среднюю линию кузова, которая «прочерчивает» практически ровный горизонт по всей длине автомобиля. Внешний облик дополняют светодиодная оптика и 19” колесные диски.

Под капотом Changan СS95 установлен безальтернативный 2-литровый турбодвигатель мощностью 220 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым классическим «автоматом» Aisin и интеллектуальной системой полного привода NexTrack от BorgWarner. Стоит отметить, что автоматическая коробка передач, помимо стандартных Eco/Norm/Sport, имеет дополнительный режим работы Snow для более уверенного движения по бездорожью.