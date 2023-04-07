Hyundai представила концептуальный кроссовер Mufasa

Компания Hyundai представила в Китае концептуальный кроссовер Mufasa с внедорожным обвесом. В модельном ряду автопроизводителя новинка заменит семейство ix35, пишет портал Autonews.ru.

Дизайн Hyundai Mufasa выполнен в новой стилистике бренда. Он имеет необычную оптику и решетку радиатора с бумерангообразными декоративными элементами, визуально образующими букву Х. Сзади автомобиль получил двухэтажные фонари.

Концепт Mufasa оснастили колесами со специальной резиной для бездорожья, усиленными бамперами, багажником на крыше и ступеньками на порогах. Габариты: 4475 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1665 мм в высоту. Колесная база равна 2680 мм.

Салон Hyundai Mufasa сделан минималистичным: на передней панели практически отсутствуют физические кнопки, а все управление функционалом вынесено на сенсорный дисплей. Перед водителем также расположен ЖК-экран, который выступает в качестве виртуальной приборной панели.

Кроссовер будет оснащаться 2-дитровым атмосферным двигателем G4NJ мощностью 161 л.с. В будущем Mufasa получит и гибридную силовую установку.

Фото: autohome.com.cn