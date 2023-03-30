В России появился минивэн Geely Jiaji L

На российском авторынке появился минивэн Geely Jiaji L, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели пока не объявлена.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Geely Jiaji L – это минивэн рассчитанный как на 6, так и на 7 пассажиров, включая водителя: выбор доступен при заказе автомобиля. Его длина составляет 4826 мм, ширина – 1909 мм, высота – 1695 мм. Колесная база равна 2805 мм. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литроый двигатель мощностью 181 л.с., который работает в сочетании с роботизированной трансмиссией 7DCT и передним приводом. Максимальная скорость Geely Jiaji L ограничена 190 км/ч, заявленный расход топлива составляет 6,9 л/100 км.

В рамках прошедшего в 2022 году рестайлинга передняя часть Geely Jiaji L получила иной бампер и решетку радиатора, а задняя отличается новыми фонарями, которые соединены светодиодной полосой.

Фото: www.autohome.com.cn