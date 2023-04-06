Продажи новых автобусов в марте 2023 года выросли на 7%

По итогам марта в России было реализовано 1 416 новых автобусов – на 7% больше, чем за тот же месяц 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Чуть более половины (51%) от этого количества пришлось на отечественную марку PAZ. Так, в первый весенний месяц объем продаж новых «пазиков» составил 724 единицы, что на 32% больше, чем в марте прошлого года. Далее в рейтинге располагаются еще два российских бренда – LIAZ (166 шт.; -10%) и NEFAZ (110 шт.; -52%). В ТОП-5 также попали белорусский MAZ (99 шт.; -10%) и отечественный Volgabus (90 шт.; +6%).

В отличие от марочного рейтинга отметку в 100 реализованных автобусов по итогам марта 2023 года преодолели пять моделей. Первые три позиции здесь заняли представители Павловского автозавода – PAZ 3205 (365 шт.), PAZ 3204 (205 шт.) и PAZ 4234 (153 шт.). Кроме них, в пятерку лидеров с одинаковыми результатами вошли LIAZ 5292 и NEFAZ 5299 (по 110 шт.).

Что касается 1 квартала нынешнего года, то за этот период в нашей стране было продано 4 156 новых автобусов. Это на 10% больше, чем в январе – марте 2022-го.

Более детально итоги марта 2023 года подведем в рамках очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 апреля, в 10-00 по московскому времени. Подробную информацию об этом можно получить тут: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»