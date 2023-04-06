В марте на российском авторынке продано рекордное число электромобилей - 702!

В первый месяц весны россияне приобрели 702 новых электромобиля, и это настоящий рекорд на нашем авторынке. Всего три года назад почти столько же электрокаров (720 шт.) было куплено в целом за весь 2020-й год.

В феврале 2023 года, основываясь на данных АО «ППК»*, эксперты агентства «АВТОСТАТ» впервые констатировали, что доля электромобилей на российском рынке достигла 1% от общего количества реализованных новых легковых автомобилей в РФ. Март 2023 года повторил этот результат: доля легковых автомобилей на электротяге сохранилась на уровне 1%. Для сравнения: год назад, в марте 2022-го, этот показатель на российском рынке был всего 0,3%.

По данным АО «ППК»*, проданные в марте 2023 года 702 новых электромобиля – это на 168% больше, чем в марте 2022 года. В марочном рейтинге на первое место вышел бренд Evolute с результатом 160 купленных электромобилей (это 23% от общего количества). По сути, каждый пятый проданный в марте электрокар, и даже более того - приходился на продукцию липецкого завода «Моторинвест». На втором месте по объемам реализации оказался немецкий Volkswagen (150 шт.), на третьем - американская Tesla (103 шт.). В модельном рейтинге первенствовал Evolute I-Pro - продано 114 экземпляров.

20 апреля некоторые новинки автомобильного рынка, в том числе и электромобили, можно будет увидеть на выставке в Москве - в рамках форума автобизнеса «FinAuto-2023» (на который можно успеть зарегистрироваться). Уже известно, что тот же Evolute, ставший лидером рынка в марте, будет представлен здесь наиболее полным модельным рядом: помимо тех, моделей, что уже продаются в дилерских центрах и в марте вывели бренд в лидеры своего сегмента, сюда привезут кроссовер I-Sky, который только готовится встать на конвейер.



* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ