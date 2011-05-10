Volvo отзывает в Китае более 4 тысяч автомобилей

Шведская компания Volvo отзывает с китайского рынка более 4 тысяч легковых автомобилей Volvo из-за неисправности проводки в системе очистки фар.

Как сообщает Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР, отзыву подлежат 942 автомобиля Volvo S40, выпущенных с 15 октября 2010 года по 28 января 2011 года, 3034 Volvo XC60, произведенные с 7 ноября 2009 года по 22 февраля 2011 года, а также 84 автомобиля Volvo С70, выпущенных с 17 мая 2010 года по 24 января 2011 года.

Как пишет «Газета.Ru», компания «Чанъань-Форд-Мазда», производитель модели Volvo S40, и Шанхайская компания по продаже автомобилей Volvo обещают бесплатно провести проверку и ремонт всех отозванных автомобилей.