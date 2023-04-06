АЕБ: российский авторынок в марте 2023 году снизился на 11%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в марте сократились на 10,6% до 48414 машин. По итогам трех месяцев 2023 года российский авторынок составил 153477 автомобилей (-44,7%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам марта составил 69913 единиц, что на 11,4% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. С начала года в России было реализовано 117282 легковых машины – на 35,1% меньше, чем в январе-марте 2022 года.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA – в прошлом месяце россияне приобрели 24252 этих автомобиля (+41,9%). Среди иномарок самым популярным остается китайский бренд Chery, чей результат составил 8037 машин (рост в 4,2 раза). Третью строчку рейтинга продаж занимает Haval с показателем 6850 проданных автомобилей (рост в 2,5 раза). Далее следует Geely, чьи модели выбрали 5257 покупателей (рост в 3,3 раза). Автомобили EXEED разошлись в количестве 3368 экземпляров, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом. В ТОП-10 лидеров российского авторынка по итогам марта также вошли Kia (3366 шт., -64,2%), Hyundai (2864 шт., -66,5%), OMODA (2395 шт.), Toyota (1942 шт., -59,4%) и Changan (1030 шт., рост в 3,7 раза).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ