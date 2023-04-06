Российский авторынок в марте 2023 года занял шестое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в марте 2023 года снизил темпы падения, остался на шестом месте в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 287 825 машин (+18,2%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительная динамика фиксируется восьмой месяц подряд, при этом в марте был установлен абсолютный рекорд по реализации электромобилей. Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Германия с показателем 281 361 машина (+16,6%). Третий результат показала Франция – 182 713 проданных автомобилей (+24,2%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 168 294 машины (+40,8%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), столь высокий рост обусловлен, прежде всего, эффектом «низкой базы», а также действием мер по субсидированию покупки экологически чистых машин. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в первом весеннем месяце вырос на 66,1% и составил 99 524 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), мартовский результат продаж приблизился к 100-тысячной отметке, что во многом обеспечили компании по аренде автомобилей, которые обновляли свои парки перед наплывом туристов в пасхальные каникулы, однако он все еще порядка на 20% ниже «допандемийного» уровня.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам февраля составил 69 913 единиц (-11,4%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ