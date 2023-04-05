Продажи новых LCV в марте 2023 года снизились на 20%

За весь март в нашей стране было реализовано 7,1 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 19,6% меньше, чем в марте 2022-го. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером в данном сегменте остался отечественный GAZ, которому принадлежит порядка 60% от общего объема рынка. Так, в первый месяц весны в России было реализовано 4,2 тыс. легких коммерческих машин этой марки (+9,3% к марту 2022-го).

На втором месте расположился российский УАЗ (1,3 тыс. шт.; +5,7%), на третьем – отечественная LADA (405 шт.; -64,7%). В ТОП-5 по объемам продаж новых LCV за март нынешнего года попали еще американский бренд Ford (278 шт.; -77%) и корейский Hyundai (216 шт.; -16,3%). Из оставшихся марок только две сумели перешагнуть отметку в 100 реализованных экземпляров – новичок Sollers (209 шт.) и Mercedes-Benz (152 шт.; +9,4%).

О том, какие модели легких коммерческих автомобилей, стали самыми продаваемыми в первый весенний месяц, можно узнать здесь.

Более детально итоги марта 2023 года подведем в рамках очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 апреля, в 10-00 по московскому времени. Подробную информацию об этом можно получить по ссылке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Sollers