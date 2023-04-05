«АВТОСТАТ Оперативка»: мартовские итоги авторынка подведем 7 апреля

Очередной прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка» (оперативная информация по авторынку России: итоги марта 2023 года) пройдет 7 апреля, в 10-00 по московскому времени.



В рамках этого мероприятия эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов и Сергей Целиков поделятся ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в первый весенний месяц текущего года. Будут рассмотрены итоги продаж как по легковым, так и по коммерческим автомобилям.



Уже известно, что реализация новых легковых машин в марте сократилась на 11,4%, легких коммерческих автомобилей – на 19,6%. При этом продажи грузовиков, наоборот, выросли (+51,3%). Эксперты агентства также поделятся свежей информацией по рынку автомобилей с пробегом. В программе мероприятия еще несколько блоков актуальной информации. В их числе: динамика цен на автомобили, ситуация на рынке автокредитования, импорт легковых автомобилей в Россию. Также вы в ходе эфира сможете задать свои вопросы экспертам и получить ответы на них.



Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

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Фото: АВТОСТАТ