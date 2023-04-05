ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам марта 2023 года

Самой продаваемой моделью в России по итогам марта остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 17009 покупателей (рост в 3,8 раза). Лидером среди моделей SUV стал внедорожник LADA Niva Travel, разошедшийся тиражом в 3985 экземпляров (+55%). Третье место в рейтинге российских бестселлеров занял кроссовер Haval Jolion с показателем 3325 машин (рост в 2,9 раза), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Результат Geely Coolray составил 2734 автомобиля, что в 6,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Спрос на внедорожник LADA Niva Legend увеличился в 2,3 раза до 2701 машины. Кроссовер OMODA C5 нашел 2395 владельцев, Chery Tiggo 4 PRO – 2309 покупателей. Кроссовер Geely Atlas PRO был продан в количестве 1638 единиц (рост в 3,2 раза), Chery Tiggo 7 PRO Max – 1595 штук. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Haval F7x с показателем 1376 автомобилей (рост в 2,2 раза).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ