Продажи новых легковых автомобилей в марте 2023 года сократились на 11%

В первый весенний месяц в России было реализовано почти 70 тысяч новых легковых машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. И этот показатель на 11,4% меньше, чем в марте прошлого года.

Эксперты отмечают, что с каждым месяцем ситуация на российском авторынке улучшается. Так, в январе нынешнего года падение составляло 59%, в феврале – 43%, а теперь вот 11%. Учитывая эту тенденцию, в апреле рынок и вовсе должен показать рост, который, по всей видимости, может продлиться несколько месяцев.

В ТОП-10 рынка по итогам марта находятся шесть китайских марок, две корейские, одна российская и одна японская. Лидерство по-прежнему сохраняет отечественная LADA, за которой следуют сразу четыре «китайца» – Chery, Haval, Geely и EXEED. Далее в марочном рейтинге расположились корейские Kia и Hyundai. В десятке лидеров оказались еще китайские OMODA и Changan, а между ними – японская Toyota. Подробная информация о результатах продаж этих и других брендов за март и 1 квартал 2023 года содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Также итоги рынка будут отдельно рассмотрены в ходе очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года», который состоится 7 апреля. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ