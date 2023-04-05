«Соллерс» в 1 квартале 2023 года реализовала более 800 коммерческих автомобилей Atlant и Argo

Компания «Соллерс» по итогам первого квартала 2023 года реализовала в России 813 коммерческих автомобилей Sollers Argo и Sollers Atlant. Напомним, продажи этих моделей стартовали в декабре прошлого года и на сегодняшний день осуществляются более чем в 60 дилерских центрах, расположенных в 46 городах России, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Модельный ряд Sollers Atlant полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5».

Sollers Argo представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5». Обе модели в базовой комплектации оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и антиблокировочной системой (ABS).

Как сообщал ранее генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев, в течение двух-трех лет компания планирует реализовать 30 тыс. автомобилей под своим брендом, в перспективе 5 лет объем продаж и производства автомобилей может составить около 50 тыс. машин.

Фото: «Соллерс»