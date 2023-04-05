АВТОВАЗ в марте 2023 года увеличил продажи в России на 90%

АВТОВАЗ в марте реализовал на российском рынке 23335 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – на 90% больше, чем годом ранее. По итогам первого квартала 2023 года российские дилеры LADA продали 64240 машин, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в марте остается LADA Granta, чья реализация, согласно данным автопроизводителя, выросла к прошлому году в 4,8 раза и составила 16254 автомобиля. Второе место в объеме продаж занимает внедорожник LADA Niva Travel с показателем 3721 машина (+83%). Внедорожник LADA Niva Legend выбрали 2703 покупателя – в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

Как отмечает президент АВТОВАЗа Максим Соколов, продажи LADA за первый квартал позволяют смотреть на восстановление российского рынка с умеренным оптимизмом. АВТОВАЗ прилагает максимум усилий по сохранению ритмичности производства и обеспечению поставок компонентов. Во втором квартале компания намерена начать продажи LADA Vesta нового поколения и запустить производственную площадку LADA в Санкт-Петербурге. Несмотря на усиление угроз санкционного давления, на сегодняшний день АВТОВАЗ подтверждает план по выпуску в текущем году более 400 тыс. автомобилей.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ