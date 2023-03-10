В России появился китайский седан GAC Trumpchi Empow

Российские дилеры начали продажи седана GAC Trumpchi Empow, который официально в нашей стране не представлен.

Так, дилер из Благовещенска предлагает приобрести эту модель за 2,6 млн рублей, пишет «Газета.Ru». Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с. и передним приводом. В оснащение седана, помимо прочего, входят адаптивный круиз-контроль, система контроля движения в полосе, автопарковщик, обогрев зеркал. Комбинация приборов и экран медиасистемы у модели состоят из двух 10-дюймовых дисплеев, установленных вплотную.

Дилер из Находки оценил GAC Trumpchi Empow с гибридной силовой установкой мощностью 238 л.с. в 3,1 млн рублей. Автомобиль также оснащен автоматической трансмиссией.

Напомним, GAC Trumpchi Empow вышел на китайский рынок в 2021 году. По габаритам он близок к седанам Hyundai Elantra и Volkswagen Jetta.

Фото: GAC