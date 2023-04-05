Авторынок Литвы в марте вырос на 7%

Согласно предварительным данным портала AutoTyrimai (со ссылкой на информацию госпредприятия «Регитра»), в марте 2023 года в Литве было реализовано 2785 легковых и легких коммерческих автомобиля - на 6,5% больше, чем год назад. При этом рынок новых легковых машин вырос на 9,7% до 2577 экземпляров, а легких коммерческих - упал на 21,8% до 208 единиц. Отметим, что в феврале наблюдался тоже небольшой рост рынка.

В марочном рейтинге марта продолжает лидировать японская Toyota с результатом 502 проданных автомобиля. На втором месте - Skoda (332 шт.), на третьем - Volkswagen (300 шт.). В премиальном сегменте лидирует BMW? реализованный в количестве 90 экземпляров.

Модельный рейтинг марта возглавила Toyota Corolla (143 шт.). За нею следуют Dacia Duster (125 шт.) и Toyota Yaris Cross (92 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей наибольшей популярностью пользовался Renault Master (54 шт.).

Из ярких дебютов месяца - на литовском рынке появился Maserati Gran Turismo нового поколения.

Число купленных в Литве электромобилей продолжает расти. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 162 автомобиля на электротяге (EV), что на 57,3% больше, чем в марте 2022 года. Самый популярным в данном сегменте был Nissan Leaf (21 шт.).

В целом за январь-март 2023 года в Литве зарегистрировано 7292 новых легковых автомобиля, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (7268 шт.).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке - можно на сайте «Цена авто».