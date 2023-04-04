«Автотор» начал производство китайских автомобилей BAIC

Калининградский завод «Автотор» начал производство автомобилей марки BAIC – кроссовера X35 и седана U5 plus. В продажу новинки поступят во втором квартале по цене от 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия. До конца 2023 года планируется выпустить до 30 тыс. автомобилей BAIC.

Как заявил генеральный директор BAIC International г-н Янг, в этом году на российском рынке будет представлено семь моделей BAIC, включая кроссовер BAIC X55 (от 3 млн 760 тыс. руб.), среднеразмерный X7, среднеразмерный рамный внедорожник BJ40 Plus и поноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль.

Стратегическое партнерство «Автотора» и BAIC International предусматривает деятельность в области организации производства и реализации автомобилей марки BAIC в Российской Федерации. Стороны намерены сотрудничать в области дальнейшего углубления технологии производства.

На текущий момент производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. На основании достигнутых договоренностей на первом этапе прорабатывается план локализации следующих компонентов: аккумуляторные батареи, стекла, бамперы, бачки омывателей, диски и шин, сиденья, выхлопные системы и другие. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

Дальнейшие перспективы по расширению сотрудничества связаны с проектами по производству моделей автомобилей на электротяге, которые уже представлены в линейке продукции BAIC. В реализации проектов по производству электромобилей на заводе в Калининграде предусматривается использование локальных комплектующих (включая электродвигатели, редукторы, инверторы, системы управления и другие комплектующие) собственного производства «Автотора», к выпуску которых предприятие приступит в 2024 году.

Официальным дистрибутором BAIC является компания ООО «БАИК Рус», привлеченная для организации продаж автомобилей, запасных частей, компонентов и аксессуаров, продвижения бренда, организации послепродажного сервисного и гарантийного обслуживания на территории России.

Фото: АВТОСТАТ