В России представлен новый седан «Москвич 6»

Автозавод «Москвич» представил свою вторую модель – седан С-класса «Москвич 6», производство и продажи которого планируется начать во второй половине 2023 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, новинка имеет следующие габариты: 4780 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту, колесная база равна 2770 мм. «Москвич 6» получил просторный багажник, панорамную крышу, атмосферную подсветку салона. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.

Напомним, в ноябре прошлого года автомобильный завод «Москвич» начал серийное производство кроссовера «Москвич 3» (локализованная версия JAC JS4), а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e» (JAC Sehol E40X). На сегодняшний день выпущено 7 тыс. автомобилей. В планах на 2023 год – производство 50 тыс. машин, в том числе 10 тысяч с электродвигателем. В 2024 году завод рассчитывает выпустить не менее 100 тыс. автомобилей, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

Фото: пресс-служба правительства Москвы