FAW запускает продажи в России лифтбека В70 и кроссовера Т55

Китайская компания FAW выводит на российский рынок две новых модели – лифтбек В70 и кроссовер Bestune T55. Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в середине апреля 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Лифтбек D-класса FAW Bestune B70 нового поколения появился на китайском рынке в ноябре 2020 года. Габариты модели (длина, ширина, высота) – 4810 х 1840 х 1455 мм, колесная база равна 2800 мм.

Автомобиль с передним приводом комплектуется на выбор турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 124 л.с. или 2-литровым мотором 160 л.с. соответственно. В первом случае максимальная скорость составляет 200 км/ч, средний расход топлива – 6,4 л на 100 км/ч. Во втором случае – 230 км/ч и 7 л соответственно. Силовые агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и с 7-ступенчатой роботизированной с двумя сцеплениями (DCT).

Уже базовая комплектация FAW Bestune B70 включает такие опции, как светодиодные фары, кожаная обивка салона, двухзонный климат-контроль, 12,3-дюймовый центральный экран, система бесключевого доступа, круиз-контроль, система слежения за давлением в шинах и др.