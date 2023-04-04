Суд снял арест с завода Volkswagen в Калуге

Арбитражный суд Нижегородской области частично снял арест с российской недвижимости и оборудования Volkswagen, включая завод в Калуге. Активы были арестованы по иску «Группы ГАЗ», требовавшей взыскать 15,6 млрд рублей убытков и отменить разрыв соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen на ГАЗе. В ходе рассмотрения иска стало известно о выплатах, которые Volkswagen и так осуществлял ГАЗу после прекращения контрактной сборки, пишет газета «Коммерсант». Стоимость активов российской дочки в Volkswagen оценивают в 47,5 млрд рублей, что считают несоразмерным сумме исковых требований. Формально снятие обеспечительных мер открывает для Volkswagen возможность продажи своего завода в Калуге.

Напомним, в марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Volkswagen и Skoda в нашу страну были остановлены, а в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе. В последнее время на заводе в Нижнем Новгороде производились лифтбек Skoda Octavia, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также Volkswagen Taos. Что касается завода в Калуге, по неофициальным данным, ведутся переговоры о его продаже, а наиболее вероятным покупателем называется дилерский холдинг «Авилон».

Фото: Volkswagen