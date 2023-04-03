Показан электроседан EXEED, который ожидается в России

Премиальная марка EXEED опубликовала официальное изображение электрического седана E03, мировая премьера которого состоится 18 апреля на Шанхайском автосалоне. Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, первая электрическая модель EXEED появится и на российском рынке.

Судя по патентным фотографиям, новинка использует совершенно новую концепцию дизайна, которая заметно отличается от актуального модельного ряда EXEED. Для E03 характерен спортивный профиль с покатой линией крыши в стиле лифтбек и выдвижные дверные ручки, а его передняя часть представлена глухой панелью на месте радиаторной решетки, довольно крупным воздухозаборником и узким профилем головной оптики.

Известно, что EXEED E03 построен на новой электрической платформе E0X. Его точные размеры ещё не озвучены, а ориентировочные составляют: в длину около 4950 мм, в ширину – 2000 мм, колесная база близка к 2900 мм. Модель оснащается полностью независимой алюминиевой подвеской с электромотором на задней оси, хотя полный привод тоже ожидается. При этом разгоняться до 100 км/ч электромобиль должен всего 3 секунды.

За операционную систему новинки будет отвечать компания Huawei, а тяговая батарея будет представлена свежим поколением аккумуляторов от CATL. Благодаря этому максимальный пробег седана без подзарядки составит от 550 до 650 км. К другим «фишкам» EXEED E03 можно отнести интеллектуальную систему автономного вождения уровня L3 и продвинутую аудиосистему с 23 динамиками.

Фото: EXEED