Продажи нового российского электрокара Tigarbo начнутся в апреле 2023 года

Российский производитель электротранспорта «Тигарбо Эко» завершил дорожные испытания серийной модели электромобиля Elecar 5E-Tigarbo 4+2 для пассажирских перевозок. Стоимость и комплектация новинки будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в апреле 2023 года, сообщает пресс-служба производителя.

Новый электрокар производится на предприятии компании «Тигарбо Эко» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В первую очередь он предназначен для использования на закрытых территориях (в парках, гостиничных комплексах, коттеджных поселках, на набережных, между объектами спортивной инфраструктуры и проч.), например, для перемещения клиентов или семейных прогулок. При этом электромобиль сертифицирован для эксплуатации на дорогах общего пользования, его можно поставить на учет в ГИБДД.

Elecar 5E-Tigarbo 4+2 оснащен электродвигателем мощностью 10 кВт и аккумуляторной батареей емкостью 116 А·ч. Машина обладает запасом хода на одном заряде до 120 км и заряжается от электросети 220 В за восемь часов. Снаряженная масса автомобиля составляет 750 кг.

«Тигарбо Эко» намерена расширять модельный ряд электротранспорта: компания приступила к производству грузовой модели электрокара, которая может тянуть состав пассажирских прицепов, что особенно актуально для парковых зон. Также планируется создание модели на электрическом ходу с повышенной проходимостью для экстремального бездорожья.