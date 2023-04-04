Российский производитель электротранспорта «Тигарбо Эко» завершил дорожные испытания серийной модели электромобиля Elecar 5E-Tigarbo 4+2 для пассажирских перевозок. Стоимость и комплектация новинки будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в апреле 2023 года, сообщает пресс-служба производителя.
Новый электрокар производится на предприятии компании «Тигарбо Эко» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В первую очередь он предназначен для использования на закрытых территориях (в парках, гостиничных комплексах, коттеджных поселках, на набережных, между объектами спортивной инфраструктуры и проч.), например, для перемещения клиентов или семейных прогулок. При этом электромобиль сертифицирован для эксплуатации на дорогах общего пользования, его можно поставить на учет в ГИБДД.
Elecar 5E-Tigarbo 4+2 оснащен электродвигателем мощностью 10 кВт и аккумуляторной батареей емкостью 116 А·ч. Машина обладает запасом хода на одном заряде до 120 км и заряжается от электросети 220 В за восемь часов. Снаряженная масса автомобиля составляет 750 кг.
«Тигарбо Эко» намерена расширять модельный ряд электротранспорта: компания приступила к производству грузовой модели электрокара, которая может тянуть состав пассажирских прицепов, что особенно актуально для парковых зон. Также планируется создание модели на электрическом ходу с повышенной проходимостью для экстремального бездорожья.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российский производитель электротранспорта «Тигарбо Эко» приступил к дорожным испытаниям нового компактного спортивного электрокара Elecar Tigarbo GT-B. На электромобиле, рассчитанном на два человека, возможно передвижение по дорогам общего пользования. В основу его конструкции легла платформа серийной модели – пассажирской двухместной машины Elecar 5E-Tigarbo 2G, которая доступна покупателям с середины 2018 года. Габариты Tigarbo GT-B составляют 3120 х 1420 х 1850 мм. Снаряженная масса – 650 кг. Новинка оснащена электродвигателем мощностью 20 ĸВт с водяным охлаждением. Запас хода от одной зарядки – 60 км. Максимальная скорость спорткара будет определена по итогам дорожных испытаний.
Спортивная подвеска с заниженным дорожным просветом и полуслиĸовые шины повышают устойчивость автомобиля при передвижении на высоких скоростях и прохождении поворотов. Помимо этого, на Tigarbo GT-B установлены облегченные ĸованые дисĸи. Эффеĸтивность торможения спорткара повышена благодаря большому диаметру тормозного дисĸа, мощным тормозным суппортам и системе ускоренного отвода тепла и колодочной пыли.
В конструкции машины предусмотрены специальный карĸас безопасности, а также распорĸи для увеличения жестĸости ĸузова. Два ковшеобразных сиденья оборудованы 4-точечными ремнями безопасности.
Фото: «Тигарбо Эко»