В России появился кроссовер Jetour X70 Plus по цене от 2,15 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Jetour X70 Plus, который официально в нашей не представлен, а китайская марка еще даже не начала официальные продажи в нашей стране. Стоимость модели составляет от 2 млн 150 тыс. рублей до 3 млн 450 тыс. рублей в зависимости от дилера, пишет портал «Автоновости дня».

Самый дешевый Jetour X70 предлагает автосалон из Благовещенска. За 2 млн 150 тыс. рублей он готов привезти новый кроссовер 2023 года выпуска, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем (254 л.с.), «роботом» и передним приводом. В качестве альтернативы доступны моторы объемом 1,6 л (197 л.с.) и 1,5 л (156 л.с.). В каждом из случаев агрегат работает в сочетании с роботизированной коробкой передач, передающей тягу только на передние колеса.

В топовой комплектации Luxury кроссовер Jetour X70 имеет кожаный салон, панорамную крышу с люком, мультируль, камеру кругового обзора, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель, атмосферную подсветку салона, датчики света и дождя, электропривод багажника, набор электронных ассистентов и др.

Напомним, в рамках прошедшей недавно в Москве дилерской конференции компания «Джетур Мотор Рус» представила кроссоверы Jetour Dashing и X90 Plus. Как заявил заместитель генерального директора Jetour Auto по международному маркетингу г-н Цзян Шэн, в 2023 году на российском рынке будет представлено четыре модели Jetour, и в следующем году продуктовая линейка продолжит совершенствоваться. При этом, по его словам, компания стремимся к локализации производства своих автомобилей в России.

Фото: Jetour