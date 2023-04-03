В марте 2023 года цены на автомобили изменились у пяти брендов

Пять компаний поменяли цены на свои автомобили в течение первого весеннего месяца, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные мониторинга сайта «Цена Авто». При этом изменение стоимости коснулось как некоторых моделей, так и отдельных комплектаций.

Так, в начале марта нынешнего года автомобили LADA подорожали на 1,3 – 2,7%. Меньше всего прибавил в цене внедорожник Niva Travel – 16 тысяч рублей. Другой внедорожник – Niva Legend – стал дороже на 21 тысячу рублей. LADA Granta получила ценовую прибавку в 20 – 23 тысячи рублей. Сильнее других выросли цены у коммерческих машин на базе «Гранты» (фургон и бортовая платформа) – на 27 тысяч рублей.

В первой половине марта купе-кроссовер Geely Tugella в двух из трех комплектаций (Flagship и Flagship Sport) подорожал на 30 тысяч рублей, т.е. на 0,7%. А компания Changan, напротив, снизила цены у двух своих кроссоверов: если обновленный CS35PLUS подешевел на 140 – 150 тысяч рублей (минус 5,8 – 6,3%), то CS55PLUS – на 160 тысяч рублей (минус 5,7 – 6%).

Во второй половине месяца «отличились» еще две марки из Поднебесной. Так, FAW подняла цену кроссовера Bestune T77 на 100 тысяч рублей, или на 4,3 – 4,8% в зависимости от комплектации.

А вот у бренда JAC удорожание коснулось трех из пяти имеющихся моделей. На 100 тысяч рублей (+5,6%) увеличилась цена лифтбека JAC J7 в комплектации Basic. Кроссовер JAC S3 в двух версиях (Luxury и Intelligent) стал дороже на 50 тысяч рублей (плюс 3,2 – 3,5%), а в исполнении Comfort – на 100 тысяч (+7,7%). Пикап JAC Т6 подорожал на 4,1 – 5,3%: если комплектация Full Extra прибавила в цене 100 тысяч рублей, то Intermediate – 121 тысячу.

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Фото: АВТОСТАТ